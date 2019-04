MONTECCHIO – 40 rifiuti speciali in garage: denunciato nigeriano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il 3 aprile 2019, i Carabinieri della Tenenza CC di Montecchio Maggiore, hanno denunciato un cittadino nigeriano domiciliato a Montecchio Maggiore, via dei Carpani 15, sedicente, clandestino, già noto alle forze di polizia per alcuni suoi trascorsi, ritenuto responsabile di ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA.

L’indagine è scaturita a seguito di un controllo eseguito, di iniziativa, dai militari della Tenenza di Montecchio Maggiore che rinvenivano all’interno di un garage ubicato proprio in via dei Carpani, quaranta pezzi di rifiuti RAEE (FRIGORIFERI/CELLE FRIGORIFERE/MOTORI CONDIZIONATORI/PC PORTATILI/ALTRO) – parte dei quali considerati “speciali” -, accumulati ed accatastati al suo interno.

L’ indagato ha ammesso la proprieta’/disponibilita’ del materiale presente ammettendo inoltre di lavorare per conto di altro connazionale nei cui confronti sono adesso avviati ulteriori accertamenti.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed allo stato si trova a disposizione dell’A.G. che, a breve, ne disporrà la consegna alle ditta allo scopo convenzionate con l’ente locale.