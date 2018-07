MONTEBELLO V.NO – 1450 luci in sostituzione

È iniziato da via Tevere e via Po ed entro fine agosto interesserà circa 650 punti luce in tutto il paese l’intervento di sostituzione di tutti i 1450 corpi illuminanti a vapori di sodio con corpi illuminanti a led.

Se ne occuperà il “Consorzio Stabile Energie Locali” nell’ambito della convenzione tra la Consip e lo stesso Consorzio per l’affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. La convenzione ha una durata di 9 anni e il Comune, per tale servizio, corrisponderà un canone annuo di circa 150.000 euro.