Montagnana: ciclista incastrato sotto auto

Alle 17:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Trento a montagnana per liberare un ciclista rimasto bloccato sotto un’auto dopo un investimento. I pompieri arrivati da Este, hanno con dei cuscini pneumatici e un divaricatore alzato l’auto, riuscendo a sfilare il 26 enne di origini ghanese, rimasto bloccato sotto il telaio della vettura. Prima dell’arrivo dei soccorsi diversi cittadini avevano provato a liberare inutilmente il ferito. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale a Schiavonia. Illesa la donna 84 enne alla guida dell’auto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.