Minorenne contro auto, la sua moto finisce su una studentessa

Incidente alle ore 13 circa di martedì a. Scontro all’incrocio di Thiene fra Corso Garibaldi e Via Roma. Un minorenne a bordo di una motoche procedeva in direzione della stazione ferroviaria, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con autovettura VW Bora condotta da uomo A. F., residente nel thienese, che stava svoltando in Via Roma.

A seguito dell’urto il minore è caduto a terra mentre il motociclo ha terminato la sua corsa sul marciapiede, coinvolgendo una studentessa che, cadendo, riportava lesioni in corso di accertamento.

Sul posto intervenivano due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro ed il Suem 118 che portava la studentessa all’Ospedale di Santorso, mentre il conducente del motociclo veniva accompagnato all’Ospedale dai genitori.