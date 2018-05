METEO VENETO – Previsioni weekend: nuvole e pioggia sulla regione?

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

Evoluzione generale

Una relativa bassa pressione insiste sull’area mediterranea, portando sul Veneto frequente nuvolosità e varie fasi di precipitazioni; si affermerà poi sull’Europa nord-occidentale un’area di alta pressione, che gradualmente sulla nostra regione farà alternare delle schiarite va via più significative, a fronte di fasi ancora temporaneamente instabili.

Tempo previsto

giovedì 3. Cielo prevalentemente molto nuvoloso, salvo parziali schiarite, più probabili fino alle ore centrali.

Precipitazioni. Vari piovaschi fino a metà giornata, con probabilità medio-bassa (25-50%), poi fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale specie dal tardo pomeriggio, con probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%).

Temperature. Minime in contenuto aumento, salvo locale stazionarietà sulle zone montane e sulla pianura occidentale; massime senza notevoli variazioni su costa e zone limitrofe, perlopiù in moderato aumento altrove.

Venti. In quota da tesi sud-orientali a moderati orientali; nelle valli, perlopiù deboli di direzione variabile; in pianura da deboli a moderati dai quadranti nord-orientali, anche tesi verso sera sulle zone costiere.

Mare. Nelle primissime ore quasi calmo, poi da poco mosso a mosso con moto ondoso in aumento soprattutto sul settore meridionale, ove alla sera potrà risultare anche molto mosso almeno al largo.

venerdì 4. Cielo molto nuvoloso, anche coperto su varie zone per gran parte della giornata.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque degli aumenti in particolare sulle zone prealpine e a sud-ovest; per le massime prevarrà un moderato calo, salvo sulle zone più ad ovest dove saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In quota tesi dai quadranti orientali; nelle valli, perlopiù deboli di direzione variabile; in pianura prevalentemente nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati, per rinforzi soprattutto sulle zone meridionali e costiere.

Mare. Mosso, anche molto mosso il settore meridionale, con parziale attenuazione del moto ondoso verso fine giornata.

Tendenza

sabato 5. Tempo instabile, con nuvolosità anche estesa nelle prime ore e per il resto schiarite sparse alternate ad addensamenti; precipitazioni sparse, temporaneamente anche abbastanza diffuse sull’entroterra, con alcuni rovesci o temporali; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, per le massime prevarrà un contenuto aumento.

domenica 6. Tempo variabile, con nuvolosità irregolare alternata a significative schiarite; specie sull’entroterra sarà possibile qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio o temporale; temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in moderato aumento.