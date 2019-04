METEO – Forte vento sull’Altopiano

L’attesa ondata di maltempo si sta spostando sul territorio vicentino. Foti raffiche di vento sono già segnalate sull’Altopiano di Asiago. Diverse segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco ma per ora solo un albero è caduto a Canove. (immagini da webcam Gallio – fonte Asiago.it)

Nel frattempo sono confermate le previsioni meteo dell’Arpav:

Fino a venerdì mattina precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, più consistenti sulle zone montane e pedemontane con quantitativi da abbondanti (60-100 mm) a molto abbondanti (100-150 mm) su Prealpi e Dolomiti con possibili locali massimi di 150-200 mm. Fase più intensa tra il tardo pomeriggio e le prime ore di venerdì. Venti forti dai quadranti meridionali. Nevicate copiose in montagna specie in alta quota (1800-2000 m), ma localmente significative anche a quote inferiori.



Evoluzione generale

Una saccatura in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale porterà giovedì una fase di tempo marcatamente instabile/perturbato sul Veneto con aumento della nuvolosità, precipitazioni diffuse e successivo calo termico. Dal pomeriggio di venerdì progressivo esaurimento delle precipitazioni con comparsa di qualche schiarita. Da sabato la regione sarà interessata da un flusso meridionale umido che porterà nuvolosità con possibilità di qualche modesta precipitazione specie in montagna con temperature massime in ripresa.

Il tempo oggi

giovedì 4

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo temporanee iniziali parziali schiarite in pianura. Nel corso del pomeriggio progressiva intensificazione ed estensione delle precipitazioni, a partire da Ovest e da Sud, con frequenti rovesci e temporali; quantitativi abbondanti sulle zone montane, localmente molto abbondanti, con significative nevicate specie in alta quota. Quota neve sulle Prealpi intorno a 1500/1800 metri in calo a fine giornata fino 1300/1500 m; sulle Dolomiti in calo da 1500/1800 m fino a 1000/1200 m in tarda serata specie nelle valli chiuse e in corrispondenza dei rovesci più intensi. Venti in montagna forti da Sud-Est. Su costa e pianura limitrofa Scirocco teso, a tratti anche forte sulla costa; sul resto della pianura in prevalenza moderati/tesi orientali, a tratti forti sulla pianura meridionale. Probabili forti raffiche di vento in occasione dei temporali. Moto ondoso in intensificazione con mare da molto mosso ad agitato.

Tempo previsto

venerdì 5. Nella notte fino al mattino molto nuvoloso, in seguito attenuazione della nuvolosità a partire da Ovest con schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti specie verso Est.

Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse salvo sui settori sud-occidentali dove la probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa (25-50%); limite della neve in calo nella notte fino intorno a 700/1000 m in successivo rialzo. Dalla tarda mattinata fenomeni in progressivo diradamento ed esaurimento a partire da Ovest salvo residue deboli precipitazioni sui settori orientali (probabilità medio-bassa 25-50%). Precipitazioni in esaurimento ovunque entro fine giornata.

Temperature. In diminuzione, specie nei valori massimi ad eccezione in quota dove risulteranno in aumento.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota moderati/tesi nella notte e deboli in giornata, in rotazione da Est/Sud-Est a Nord-Ovest.

Mare. Fino al mattino molto mosso/agitato in seguito mosso.