Mercatini di Natale e non solo a Vicenza fino al 6 gennaio

In questi giorni sono in fase di allestimento i Mercatini di Natale che dal 7 dicembre apriranno in centro storico con una selezione dei migliori prodotti di artigianato, hand-made, antiquariato e vintage e delle migliori specialità enogastronomiche della tradizione, spettacoli, laboratori.I mercatini, iniziativa dell’assessorato al turismo e alle attività produttive a cura di Studioventisette, saranno a disposizione al 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 nelle più suggestive vie del centro storico di Vicenza: corso Palladio e corso Fogazzaro e nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in piazza San Lorenzo con lo speciale villaggio dell’artigianato creativo e un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli. I mercatini rimarranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 a mezzanotte, domenica e festivi dalle 10 alle 22, giorno di Natale e primo dell’anno dalle 16 alle 22. L’ingresso è gratuito.

I mercatini verranno inaugurati sabato 7 dicembre alle 16.30 in piazza San Lorenzo

“Con l’apertura dei mercatini entriamo nel vivo dei festeggiamenti del Natale – annuncia l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Dopo l’accensione delle luminarie la città sarà avvolta da una magica atmosfera grazie anche alle tante iniziative promosse da Studiventisette, gestore dei mercatini, che coinvolgeranno tutti, grandi e bambini. Musica e spettacolo, artigianato e beneficenza, laboratori ed enogastronomia: un’offerta unica e senza precedenti che, attraverso la magica atmosfera della festa religiosa, affiancherà i programmi sulla valorizzazione turistica e culturale che l’AmministrazioneComunale sta sviluppando con l’obbiettivo di rendere sempre più attrattivo il nostro centro storico”.

Mercati di NataleLa magia del Natale a Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori che porteranno i colori del Natale lungo le strade della città e che offriranno al pubblico un’ampia proposta di articoli da regalo natalizi e addobbi per le festività. Tra i tanti articoli proposti si potranno trovare decorazioni e addobbi natalizi per interni ed esterni, decorazioni per l’albero, lanterne e luminarie, articoli per il Presepe, speciali idee per i regali di Natale con particolare attenzione ai prodotti dell’artigianato, dell’antiquariato e del vintage di alta qualità, libri e stampe d’epoca, candele e molto altro.

A Natale a Vicenza non mancheranno i sapori della tradizione con gli stand dedicati ai prodotti enogastronomici tipici del Natale, con una speciale attenzione a quelle che sono le specialità del territorio con dolci e bevande delle festività.

Tutti i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, in piazza San Lorenzo, si animerà lo speciale villaggio dell’artigianato creativo dedicato al Natale dove si potranno incontrare artigiani che creano le loro opere a mano, ed espongono i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni.Una speciale area di corso Fogazzaro, inoltre, sarà dedicata – fino al 24 dicembre – ad associazioni e Onlus del territorio. A promuovere un Natale solidale ci saranno Team For Children, associazione di volontariato operativa all’interno dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza e dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, che in sinergia con il personale sanitario, offre ai bambini ed alle loro famiglie un supporto, non solo economico ma soprattutto emotivo ed affettivo, e Villaggio SOS realtà che da anni si adopera per garantire interventi e servizi di accoglienza educativo-assistenziali di tipo familiare a favore dei minori e delle loro famiglie.

Laboratori per bambini Nei fine settimana in piazza San Lorenzo, ci sarà spazio per attività e laboratori dedicati ai bambini con Il mondo di Bu di Elena Zanotto. I laboratori saranno dedicati alla decorazione dei biscotti o cupcakes a cui i genitori potranno assistere con i propri figli. I bambini porteranno a casa le loro creazioni. Il mondo di Bu di Elena Zanotto ha sede a Vicenza e si presenta come una delle eccellenze del territorio vicentino: i laboratori si tengono infatti su tutto il territorio nazionale e in collaborazioni con grandi aziende.

Musica e spettacolo Sempre in piazza San Lorenzo, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 16.30 alle 19.30, invece, appuntamento sarà con la musica e gli spettacoli che avranno come tema la magia del Natale, la musica buskers e la giocoleria. Gli artisti si esibiranno in piazza San Lorenzo nella speciale area dedicata alla musica e alle performance live e proporranno il meglio del loro repertorio rivisto in chiave natalizia, con canzoni, suoni e atmosfere che sapranno emozionare e diffondere per le vie del centro l’atmosfera del Natale. Ad aprire le porte del Natale a Vicenza saranno i Funkasin Street Band, marching band che porterà una carica di energia e vitalità tra i mercatini e le piazze della città, grazie ad uno spettacolo itinerante e coreografico. Gli Sweet Peanuts Ochestra invece porteranno le sonorità swing anni ’40 e grazie ai ballerini di Blue Energy sarà davvero impossibile resistere alle danze. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente sarà quello dei Cadillac Circus, dove la musica incontra il circo, il teatro e la magia, incantando grandi e piccoli. Non mancheranno la musica popolare e d’autore con I Briganti del Folk e le sonorità internazionali del chitarrista, cantautore e busker Cupo. Cant’attore ed ermetico chansonnier, di certo un forte comunicatore, Joe Sanketti porterà tra le vie del centro energie positive e sonorità raffinate. E ancora la comicità e la verve inconfondibile di Leo Frattini, con uno show in perfetto tema natalizio che farà divertire tutti. Cover pop internazionali rivisitate in chiave folk/country con un feel-rouge di eleganza e semplicità delle Cat Shades, una band tutta al femminile. Dalla musica pop alle sonorità natalizie riviste in chiave country folk con Ally Joyce. I grandi classici del Natale nello spettacolo Stella di Natale, con la voce della cantante e musicista professionista di Fiorella Mauri che si esibisce accompagnandosi con tastiere, pianoforte e fisarmonica.

Sabato 7 dicembreFUNKASIN – Street band (marching band)

Domenica 8 dicembreSWEET PEANUTS ORCHESTRA + BLUE ENERGY – Ballo swing anni ‘40

Venerdì 13 dicembreCADILLAC CIRCUS – Musica e Giocoleria

Sabato 14 dicembreI BRIGANTI DEL FOLK – Musica popolare Domenica 15 dicembreCUPO – World music Venerdì 20 dicembre JOE SANKETTI – Cant’attore

Sabato 21 dicembreLEO FRATTINI – Le Fratti Nate

Domenica 22 dicembreCAT SHADES – World pop

Martedì 24 dicembreSTELLA DI NATALE – Fiorella Mauri

Mercoledì 25 dicembre ALLY JOYCE – Country Folk Christmas

Giovedì 26 dicembreCUPO – One man band busker’s

Venerdì 27 dicembreJOE SANKETTI – Cant’attoriale

Sabato 28 dicembreI BRIGANTI DEL FOLK – La canzone italiana

Domenica 29 dicembreCAT SHADES – World pop

Venerdì 3 gennaioALLY JOYCE – Country folk

Sabato 4 gennaioI BRIGANTI DEL FOLK – Folk popolare

Domenica 5 gennaioLEO FRATTINI – Sing a song

Lunedì 6 gennaioCADILLAC CIRCUS – Musica e giocoleria