Maxi multa a 24enne americana, arrestato nigeriano in auto con lei

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza la scorsa notte poco prima dell’1 in viale Verona. Gli agenti hanno fermato un’auto Mazda 3 con targa italiana e a bordo due individui sospetti. Al volante senza avere la patente, vi era una donna (iniziali L.P.K.R.Q.) statunitense dipendente della caserma Ederle di 25 anni senza precedenti. Alla donna è stata elevata una contestazione con fermo amministrativo dell’auto e verbale di 5000 euro.

Il fare sospettoso della 25enne ha però insospettito gli agenti. In tasca, infatti, aveva 0,23 grammi di marijuana per uso personale. Le è stata fatta una contestazione amministrativa con segnalazione al prefetto di Vicenza.

Guai più seri per il passeggero dell’auto, un nigeriano noto alle forze di polizia, Benjamin Obara, di 29 anni, trovato in possesso con 1,1 etti di marijuana. Portato in questura è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, avendo opposto violenta resistenza agli agenti.

La perquisizione della sua abitazione in centro città ha permesso l’invenimento di ulteriori 5 grammi di marijuana e di strumenti atti al confezionamento e spaccio di stupefacenti. Sarà processato per direttissimo