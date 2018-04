Maxi incidente in autostrada: chilometri di coda, Melaro e Padana intasati (VIDEO E FOTO)

Un incidente fra mezzi pesanti lungo l’autostrada A4 avvenuto alle 17 sta causando enormi problemi al traffico. L’autostrada A4 è bloccata fra Vicenza Est e Vicenza Ovest e i caselli di Vicenza Ovest, Montecchio e Montebello sono stati chiusi in entrata in direzione di Venezia. L’incidente è avvenuto in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est prima delle gallerie. Uno dei conducenti è rimasto bloccato nella cabina. Oltre 10 chilometri di coda si sono creati in autostrada e la strada Padana e il Melaro in direzione Vicenza/Venezia sono intasati. (Il video, relativo al Melaro è stato inviato da una lettrice).

Sul posto dell’incidente polstrada, Suem e Vigili del fuoco di Vicenza.

I pompieri intervenuti con due squadre, sono riusciti a estrarre non senza difficoltà dopo aver tirato indietro il camion con la gru intervenuta da Padova un autista, rimasto bloccato all’interno della cabina di guida, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Il traffico durante le operazioni di soccorso è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.