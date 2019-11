Maxi controlli della Polizia: blocco sanitario per un negozio

Continuano, in provincia, i controlli che la Polizia di Stato, avvalendosi della preziosa collaborazione delle Polizie Locali, sta effettuando, in tutto il territorio. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 13 novembre, a Thiene, allorquando, veniva eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nell’ambito del territorio del Comune. Equipaggi della Questura di Vicenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, tutti dotate del modernissimo sistema “MERCURIO” per l’accesso simultaneo a tutte le Banche Dati, supportati da 4 pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, hanno eseguito controlli congiunti sia alla circolazione stradale che nel centro storico. Attenzione massima agli obiettivi ritenuti sensibili e alle principali arterie stradali, alla stazione ferroviaria, ma anche a luoghi di ritrovo passati al setaccio dagli Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale quali sale slot e diversi esercizi pubblici. Nel corso dei controlli sono state identificate circa 200 persone, tra le quali una che risultava sottoposta a rintraccio per notifica di provvedimenti emessi dalla Questura di Bologna; un cittadino extracomunitario, inoltre, non in regola con il permesso di soggiorno veniva formalmente invitato a regolarizzare la propria posizione in Questura.

A seguito di controllo in esercizio commerciale etnico di Thiene gestito da ghanesi, veniva richiesto l’intervento del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ULSS 7. Gli ispettori sanitari giungevano sul posto e, al termine delle verifiche, emettevano il provvedimento di “blocco sanitario” per alimenti conservati, irregolarmente, in un freezer e dei quali sarà necessario accertare la tracciabilità. La Questura di Vicenza contesterà inoltre alcune violazioni amministrative rilevate a carico dello stesso esercizio commerciale.