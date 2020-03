Mascherine, ad Arzignano iniziata la consegna casa per casa

E’ iniziata la distribuzione delle mascherine anche nella città di Arzignano. Il sindaco Alessia Bevilacqua: Dalla Regione Veneto sono arrivate le prime 6.150 mascherine.Inizia la più grande consegna porta a porta mai fatta prima ad Arzignano. Passeremo famiglia per famiglia, per consegnare a TUTTI le mascherine DIRETTAMENTE A CASA.

Arzignano NON si arrende mai!”. Enrico Marcigaglia, Vice Sindaco Assessore Comunicazione: “E’ importante sapere che la distribuzione avverrà per Fasi, man mano che la Regione Veneto consegnerà tutte mascherine. In qualsiasi caso, garantiremo una mascherina per ogni cittadino. Basta solo stare sereni ed aspettare a casa i volontari”

Ad Arzignano ci sono circa 25.500 abitanti, suddivisi in circa 11.000 famiglie. Nel caso in cui, dalla Regione Veneto non arrivassero mascherine sufficienti per tutti i residenti, il Comune di Arzignano acquisterà direttamente le quantità mancanti presso i fornitori che garantiranno la consegna più rapida.



La consegna avverrà Porta a Porta attraverso l’utilizzo di dipendenti Comunali, volontari Protezione Civile e Croce Rossa. L’obiettivo è consegnare una mascherina per ogni cittadino residente.



• La consegna è gratuita, NON bisognerà pagare nulla

• Ricevere il sacchetto FUORI dall’abitazione

• Non offrire da mangiare o bere agli operatori

• Non intrattenere gli operatori con chiacchere inutili

• Non toccare gli operatori

• Durante il ritiro, indossare protezione alla bocca (mascherina, sciarpa, salvietta spessa…)

Sono create 6 squadre di consegna, composte da 2 operatori ciascuno, per un totale di 12 addetti. Ogni squadra avrà la responsabilità di una specifica zona.

Gli operatori saranno dotati di mascherina e guanti.

• n. 6 Protezione Civile (giacca gialla)

• n. 2 Croce Rossa (giacca rossa)

• n. 2 Messi comunali (giacca arancione)

• n. 2 Operai comunali (giacca arancione)

Considerate che le 26.000 mascherine necessarie arriveranno a lotti scaglionati nel tempo, saranno organizzate di volta in volta le varie fasi di consegna.

La Fase 1 di Consegna è prevista per il 26, 27, 28 marzo

Si stima che ciascuna squadra possa garantire una media distributiva di:

20 famiglie/ora x 8 ore/giorno = circa 160 famiglia/squadra/giorno =

cioè circa 400 mascherine / squadra/ giorno

Considerando la presenza di 6 squadre contemporanee,

si stima di poter consegnare circa 2.400 mascherine al giorno.

Se le mascherine arrivassero tutte in tempi brevi, in totale potrebbero servire circa 10-15 giorni effettivi per la consegna integrale.

LE ZONE DI DISTRIBUZIONE