MAROSTICA – Coltivava marijuana in casa: arrestato

Un’importante operazione antidroga della stazione Carabinieri di Marostica, agli ordini del luogotenente Alessandro Bortolon, ha portato all’arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana di un giovane marosticense, G.P. 26 enne operaio di Marostica. I militari, verso le 8, nel corso di servizi di controllo del territorio hanno intimato l’alt al giovane in sella al suo scooter. Il giovane conducente, alla vista dei carabinieri anziché fermarsi, ha accelerato abbandonando poi il mezzo nel tentativo di darsi alla fuga ma è stato bloccato dopo alcune centinaia di metri di corsa sfrenata. Nel sottosella sono stati subito rinvenuti residui di marijuana: i militari hanno quindi esteso la perquisizione nel suo appartamento, consentendo di scoprire un’autentica serra artigianale destinata alla coltivazione di una decina di piante di marijuana in varie fasi di crescita coltivate con assoluta dedizione, oltre a 150 grammi già essiccati e di ottima qualità pronta per il consumo. Inoltre, materiale vario per la coltivazione fra cui vasetti per la conservazione e additivi vari. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.