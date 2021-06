Malore mortale in Val di Maso

Poco prima delle 14 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata della moglie di un uomo colto da malore in Val di Maso, non distante dell’abitato di Cesuna. Seguendo le indicazioni date, una squadra si è avvicinata in jeep lungo una stretta strada bianca è ha raggiunto l’uomo, cui la moglie stava praticando le manovre di rianimazione, subentrandole. I soccorritori hanno tentato a lungo, supportati poi dal personale medico dell’ambulanza sopraggiunta nel frattempo. Purtroppo non è rimasto che constatare il decesso di M.Z., 58 anni, di Monselice (PD). Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino al carro funebre. Sul posto anche i Carabinieri di Canove.