MALO – Diario dalla prigionia

“Diario di Severo. Storie di guerra e prigionia dei fratelli Cesco e Severo Lanaro”. Si tratta di un vero e proprio omaggio, della “manifestazione di amore filiale che ci lega, adesso come allora, al nostro papà”, come scrivono di proprio pugno nella prefazione i figli Federico, Enio e Mario. Questa preziosa testimonianza diretta della vita nei campi di prigionia tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale, verrà presentata sabato 21 aprile, alle ore 20.30, in Sala San Bernardino a Malo. Le pagine raccontano del viaggio, lungo ben 2380 chilometri, di Severo e Cesco Lanaro prima in Montenegro, poi, dopo l’8 settembre, verso il campo di lavoro tedesco di Unerwellenborn-Saalfeld, dove i due fratelli, come molti altri, furono tradotti per fabbricare al tornio i bossoli per le bombe. I Lanaro facevano parte del Cinereparto speciale del Regio Esercito, in qualità di fotografi ma anche di operatori e producevano documentari per l’istituto luce. Il diario è molto puntuale e restituisce notizie davvero significative sulla vita quotidiana dei prigionieri, ma anche sugli stati d’animo dei due fratelli. Un manoscritto di 108 pagine che sono state trascritte, in alcuni casi interpretate perché, come scrive Federico, uno dei figli, “A volte bisognava quasi entrare nella testa di papà Severo per capire alcuni passaggi”. Molte le foto inedite che saranno fatte scorrere in proiezione durante la serata, in un alternarsi tra lettura di pagine scelte ed esecuzione di brani alla fisarmonica, la stessa che Cesco e Severo suonavano al campo di prigionia per tirarsi su di morale e per mangiare qualcosina in più, dato che le melodie di alcuni valzer, imparate ad orecchio, piacevano agli ufficiali ma anche alle cuoche, che ogni tanto allungavano loro, non viste, un piatto di zuppa.