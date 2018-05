MALO – Calcio, dall’1 al 3 giugno torna il torneo “Città della Speranza”

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Ventisette squadre partecipanti suddivise in due categorie, tre giorni di sfide, due trofei da assegnare, un stand gastronomico fornitissimo e una lotteria con interessanti premi in palio. Sono questi gli stuzzicanti ingredienti del 23esimo Torneo giovanile “Città della Speranza”, organizzato dall’omonima Fondazione con la collaborazione dell’U.S. Malo e il sostegno del Comune di Malo e dell’Ana Malo – Sezione di Vicenza. La manifestazione sportiva si terrà da venerdì 1 a domenica 3 giugno allo Stadio comunale di Malo e conferirà i TrofeiMassimo Zilio e Roberto Trevisan, due ragazzini scomparsi prematuramente a causa della leucemia. Proprio in memoria di Massimo, nel 1994 nacque la Fondazione Città della Speranza e alla ricerca sui tumori pediatrici sarà devoluto il ricavato dell’iniziativa, alla quale è abbinata la lotteria. I numeri vincenti saranno estratti la domenica alle ore 18.30. La competizione si aprirà ufficialmente alle ore 16 dell’1 giugno, mentre nei giorni 2 e 3 si disputeranno le finali a partire dalle ore 9.

Per la categoria Piccoli amici giocheranno: Concordia, Giavenale, Isola Castelnovo, Monte di Malo, Orsiana, Poleo, Real Valdagno, San Tomio, San Vitale, Trissino, Malo 1908.

Per la categoria Pulcini scenderanno in campo: Alto Academy, Bassano, Cittadella, FC Valdagno, Molina, Monteviale, Novoledo, Orsiana, Poleo, San Tomio, Sanvitocatrenta, Sarcedo, Schio, Trissino, Vicenza, Malo 1908.