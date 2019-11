È morto l’operaio 34enne caduto dal tetto

In aggiornamento

E’ morto Leandro Caprarelli, il 34enne che ieri è precipitato dal tetto dell’azienda Marmi De Marchi in via Bersanti a Malo. Caprarelli era tecnico dell’azienda di Malo Tecnorinergy. Ricoverato in ospedale è spirato per i traumi riportati.

La notizia di ieri

Ancora un incidente sul lavoro in via Barsanti a Malo stamattina, dove venerdì scorso una donna era finita in coma dopo che il suo foulard era rimasto impigliato in un macchinario di una cartotecnica. Stamane alla Marmi De Marchi un uomo vicentino di 34 anni è caduto da un’altezze di circa 5 metri. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo, in base alle prime informazioni si trovava sul tetto per installare pannelli fotovoltaici che ha subìto un cedimento. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è entrato in condizioni, secondo i medici, di ‘estrema gravità’.