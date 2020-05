Maestra trovata morta in casa con ferita alla testa: indagini in corso

Una donna di 54 anni di professione insegnante è stata trovata morta a casa sua: la donna abitava a Grumolo delle Abbadesse ed è stato lì che, una sua vicina di casa, l’ha trovata morta ieri mattina. La porta dell’appartamento era socchiusa: Silvia Lobba è stata trovata morta in soggiorno, con una ferita alla testa. Gli inquirenti sono al lavoro per far luca sulla dinamica di quella che pare configurarsi come una disgrazia in casa. La procura ha comunque disposto l’autopsia.