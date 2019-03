Made in Italy, il Premio Leonardo a Elena Zambon

E’ andato all’imprenditrice Elena Zambon, presidente della multinazionale farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906 e presente in 20 Paesi, il premio Leonardo 2018, riservato ad un personaggio che si sia particolarmente distinto nel promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo. I premi sono stati consegnati, nella splendida cornice di Palazzo Barberini, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini, il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

L’iniziativa, come ogni anno, è promossa dal Comitato Leonardo, nato nel 1993 dall’idea comune di Sergio Pininfarina e di Gianni Agnelli, dell’Agenzia Ice, di Confindustria e di un gruppo di imprenditori, con l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia nel mondo. Nel 2018, le sole aziende del Comitato Leonardo hanno raggiunto un fatturato complessivo di quasi 360 miliardi di euro, circa il 20,4% del Pil italiano, con una quota export media pari al 55%.

“Nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte del genio che ha ispirato il nome del nostro Comitato, Leonardo da Vinci, questa giornata dedicata all’eccellenza made in Italy diventa ancora più significativa” ha osservato Todini. “Un’eccellenza che deve essere tutelata, in un contesto economico in rallentamento che ha visto – ha aggiunto – la nostra produzione industriale registrare una battuta d’arresto e le esportazioni, asse portante del nostro sistema economico, crescere nel 2018 solo del 3%, ad un ritmo dimezzato rispetto all’anno precedente”.