Macchina si rovescia in manovra: 20enne gravissimo (FOTO)

Alle 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in un terreno agricolo nei pressi di via Venezia Secca a Pedavena per soccorrere un giovane finito rovesciato sotto una piccola macchina operatrice che stava manovrando, mentre effettuava dei lavori. Prima dell’arrivo dei soccorsi il padre con un’altra persona sono riusciti con un palo a muovere leggermente il mezzo tanto da poter sfilare il giovane. Il personale sanitario del SUEM ha stabilizzato il ragazzo, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Treviso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.