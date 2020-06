L’orso in Altopiano la scorsa notte: il video

Alle 23.30 circa della scorsa notte, a Enego, è comparso un orso: lo si può vedere in questo video. Poi, a pochi metri dalle case in località Fosse di Sotto, l’esemplare ha tentato di fare razzia di galline e ne ha mangiate 5. Non solo, si è poi diretto verso Col Bertaise dove ha attaccato un’arnia. I Forestali hanno acquisito queste immagini per indagare sull’orso: pare che non sia radiocollato e si tratti di un maschio più grande rispetto a quello già visto a Grigno.