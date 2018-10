LONIGO – Istituto “Ridolfi”, approvato il contributo del Comune

L’Amministrazione di Lonigo conferma il proprio sostegno alle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Ridolfi”. Con una delibera all’ordine del giorno nell’ultima seduta, la giunta comunale ha approvato il finanziamento della spesa per la realizzazione e l’ampliamento dei Progetti dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019, a seguito di richiesta dello stesso istituto scolastico, nella misura globale di 22.500 euro.

Nel deliberare il supporto economico, la giunta ha preso atto che i progetti formativi proposti per il corrente anno scolastico sono in continuità con quello precedente. Si tratta, in particolare, dei progetti “musica, lettura e teatro” per le scuole dell’infanzia; “canto corale, arte, lettura, affettività e conversando in inglese” per le scuole primarie e “conversando in inglese e spazio ascolto” per la scuola secondaria di primo grado. Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre quest’anno il nuovo progetto “educazione stradale”, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, che sarà svolto in collaborazione con la Polizia Locale anche in funzione della realizzazione del meeting di Protezione Civile in programma a Lonigo nel marzo 2019. Infine, saranno riproposti anche nel corrente anno scolastico i laboratori di teatro per ragazzi, i cui rapporti saranno gestiti direttamente dal Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”.

“L’Amministrazione è vicina e sensibile alle esigenze del mondo della scuola, e ha valutato positivamente le proposte formative del dirigente scolastico del “Ridolfi” – commenta il Sindaco Luca Restello -. Riproporre anche quest’anno attività come ad esempio il teatro per ragazzi, ma promuovere anche le tematiche della sicurezza sulla strada, significa costruire un legame ancora più stretto tra la scuola e il territorio.”

Il contributo comunale, che trova copertura nel capitolo di bilancio “Contributi per il finanziamento dei progetti scolastici” per il 2018 e nel bilancio di previsione per il 2019, sarà erogato all’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Ridolfi” al termine dei progetti, dietro presentazione di un dettagliato rendiconto economico dell’attività formativa svolta.