Litigano per i soldi di una birra in strada all’alba

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Molti residenti della zona Mercato Nuovo (via De Amicis) sono stati svegliati all’alba dalle urla provenienti dalla strada. Due uomini stavano litigando furiosamente per questioni economiche. Chi teneva la finestra aperta per il gran caldo è stato svegliato e qualcuno ha chiamato il 113.

Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato ed hanno trovato due cittadini senegalesi, residenti a Vicenza, regolari. Uno di 36 anni e un altro di 38 anni. Chiamati a chiarire il motivo del litigio hanno spiegato che all’origine vi era una birra non pagata. Uno dei due reclamava i soldi dall’altro. Sono stati identificati e durante i controlli i poliziotti hanno scoperto che su uno dei due (il 36enne) pendeva un ordine di rintraccio per una notifica di sequestro da parte del Gip di Venezia. Rintraccio che aveva sempre evitato, fino a quando non si è messo a discutere di una birra