Lite con lancio di fioriera: denunciato 26enne

La sera del 21 luglio, alle ore 23.30 circa, i militari della Compagnia di Schio sono intervenuti assieme ad una pattuglia della Polizia Locale a seguito di una segnalazione di atti vandalici in Via Pasubio.

L’immediato intervento degli operanti ha consentito di evidenziare la rottura di una delle fioriere presenti nella suddetta via; sentiti verbalmente alcuni testimoni che hanno descritto la scena, i Carabinieri si sono messi alla ricerca dell’autore del reato e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo in Piazza Falcone E Borsellino in evidente stato di agitazione e alterato dall’abuso di bevande alcooliche. Il ragazzo, H.R. nato a Schio cl. 1993, pregiudicato, è stato condotto presso l’ospedale di Santorso, dove è stato refertato e dimesso con prognosi di gg. 4 per “forte stato di agitazione psico-motoria”.

Gli accertamenti esperiti nella giornata di ieri hanno permesso di ricostruire l’accaduto: H.R. aveva avuto una discussione violenta con un coetaneo che, a causa dello stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava, è culminata col lancio di una delle fioriere situate in via Pasubio ed il danneggiamento del parabrezza di una delle autovetture parcheggiate lì vicino.

I militari sono in attesa dei risultati delle analisi mediche per capire se il soggetto fosse sotto l’influsso anche di sostanze stupefacenti, ma hanno già provveduto a denunciarlo per il danneggiamento aggravato della fioriera e dell’autovettura, nonché per il getto pericoloso di cose.