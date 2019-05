Lega, Celebron: “Grande risultato, ora risposte concrete su infrastrutture e autonomia”

“Un grande risultato per la nostra città e questo è tutto merito del grande lavoro che sta facendo Matteo Salvini su tutto il territorio nazionale”. Queste le parole del segretario Lega della città Matteo Celebron che coglie positivamente sia il dato generale ma anche il risultato in città.

“Siamo in linea – esordisce Celebron – con le altre città del Veneto, addirittura nel derby con Verona la facciamo da padrone. Un ottimo risultato che è frutto della presenza e del lavoro fatto da Matteo Salvini in questi anni”.

“Cresciamo sia in termini assoluti, aumentando di 4514 voti il già ottimo risultato delle politiche e anche in termini relativi con 12,63 punti in più rispetto al marzo del 2018”.

“Ora – conclude Celebron – ci attendiamo risposte concrete per il nostro territorio: alta capacità e autonomia su tutte, temi cari ai veneti e vicentini”.