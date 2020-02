Le Sardine contro Salvini a Vicenza

Il gruppo -LE 6000 SARDINE DI VICENZA – ha diramato un comunicato stampa con il quale invita i cittadini a partecipare ad un flash mob che si terrà domenica 9 febbraio, ore 17:00 in via dell’ Oreficeria (fronte fiera di Vicenza).

“L’occasione -scrivono- è quello dell’arrivo del senatore Matteo Salvini nella nostra città per inaugurare la campagna elettorale della Lega in vista delle regionali di maggio. Abbiamo deciso di far coincidere questo evento coll’inizio della nostra mobilitazione per un Veneto migliore. Partiremo parlando di temi ambientali, denunciando la giunta di Zaia che ha troppo spesso svenduto il bene comune per interessi particolari e di breve termine. L’assenza totale di una seria politica ambientale da parte della Regione, ha reso la nostra terra una delle zone piu’ inquinate di tutta Europa.

Scendiamo in Piazza per far sapere al senatore Salvini che qui NON È IL BENVENUTO. Il Veneto è famoso per essere una terra di gente pragmatica, devota al lavoro. Ricordiamogli che noi disdegnamo chi si riempe la bocca di problemi ma poi diserta i tavoli decisionali.

Scendiamo in Piazza per coltivare terreno fertile per la buona politica.

Guardiamoci, stringiamoci e iniziamo questo percorso assieme. Nessuna realtà puo’ esistere senza averla, anche solo per un secondo, sognata”.