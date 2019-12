LE MELETTE – Apre la baita “Sport&Gourmet”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di ristrutturazione della baita del comprensorio turistico de leMelette denominata “Sport & Gourmet” (sulla strada da Gallio a Campomulo). La struttura ricettiva di Melette 2000 Srl è stata data in gestione per i servizi di ristorazione a Fasolato Group già da quest’estate quando è stata aperta al pubblico (agosto e settembre). Tra ottobre e novembre, su progetto dell’architetto Barbara Timpano, ha subito gli ultimi e indispensabili interventi. I calcoli strutturali sono stati realizzati a cura dell’ingegner Mario Oro di Foza (Vicenza).

LA CAPACITA’ RICETTIVA

Dal punto di vista della capacità ricettiva la baita Sport & Gourmet conta120 posti a sedere al ristorante, 40 all’interno del bar e 150 sul plateatico. Sarà attiva da mercoledì 11 dicembre 2019 per tutta la stagione invernale: dalle ore 9 del mattino con il servizio bar e ristorante fino a sera (cena compresa).

I LAVORI ALLA BAITA SPORT&GOURMET

Gia dal 2018 l’edificio era stato completamente ripulito: era stato realizzato l’ascensore per l’accessibilità dal livello strada ai piani superiori ed erano stati inseriti anche i nuovi servizi igienici e il bagno per i disabili. Inoltre è stata realizzata la nuova cucina (completamente attrezzata secondo la normativa) e rifatto tutto il plateatico (il tavolato esterno verso Sud).

Il secondo step di lavori nella primavera scorsa: è stato effettuato il consistente lavoro di sabbiatura del fabbricato (sul legno) sia degli interni sia degli esterni; poi l’aggiunta dell’arredo, i nuovi serramenti, il lavoro sull’isolamento esterno, e la realizzazione della scala di sicurezza della cucina. Importante anche il lavoro di rivisitazione degli spazi a piano terra del noleggio: sono stati realizzati più spazi per permettere la convivenza del noleggio degli sci e delle biciclette. A questo si aggiunge un ufficio e un locale per il personale di servizio.

Il terzo step di lavori questo autunno. Il più consistente è stato il rifacimento della pavimentazione con la successiva realizzazione del nuovo e più funzionale bancone del bar. Sono stati rivisitati gli impianti elettrici e quelli idraulici, con l’installazione di una nuova e più efficiente caldaia a pellet (rimossa quella a gasolio). Sono state aggiunte le cisterne dell’acqua. Inoltre è stato rifatto completamente l’intonaco interno con il completamento dei serramenti e dell’arredamento.

Infine sono stati realizzati degli ingressi laterali con bussole più adatti per l’inverno.

“La volontà progettuale – afferma a commento la progettista e direttore dei lavori, l’architetto Barbara Timpano – era quella di realizzare una baita di montagna elegante e contemporanea con tutti i servizi e gli impianti all’avanguardia”.

“Nel progetto abbiamo voluto allontanarci dallo stereotipo “montano” per un taglio più moderno e funzionale, ma senza tralasciare l’utilizzo dei materiali locali della nostra tradizione: linee più essenziali dialogano con il legno d’abete vecchio, il marmo bocciardato e i tessuti classici con colori più attuali”.

Nel frattempo sono proseguiti anche i lavori di ristrutturazione della baita in quota oggi denominata “Relax & Gourmet” che sarà accessibile dalle vacanze di Natale con il funzionamento degli impianti di risalita.