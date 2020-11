Lavori sulla rete ferroviaria nel Vicentino: possibili disagi acustici

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato al Comune che a fine mese, nel territorio di Montebello Vicentino, inizieranno i lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria che prevedono la sostituzione dei binari, delle traversine e di alcuni tratti della massicciata per un totale di 3,5 km.

I lavori, che si svolgeranno in orario notturno dalle 23 alle 7 per non intralciare il traffico ferroviario e che salvo inconvenienti dovrebbero durare tra i 30 e 40 giorni, potrebbero causare disagi acustici, poiché saranno utilizzati strumenti rumorosi, autorizzati tramite una deroga rispetto ai limiti notturni normalmente ammessi.

In una prima fase i lavori riguarderanno il tratto che va dal cavalcavia nei pressi del casello autostradale al fiume Guà. Il secondo tratto, di circa un chilometro, sarà quello in prossimità della località Cà Sordis.

“RFI – spiega il sindaco Dino Magnabosco – ci ha comunicato che i caseggiati maggiormente interessati da possibili disagi legati ai rumori saranno quelli di via Adige e via Po rivolti verso la ferrovia, ma per una durata massima di un’ora e trequarti. Abbiamo comunque chiesto a RFI di adottare tutte le misure per limitare quanto più possibile le emissioni rumorose”.