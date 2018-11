Lancia uova e frutta addosso alla compagna, poi la porta di peso fuori di casa

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta ieri alle 18.40 in viale Ferrarin, dopo essere stata allertata da una donna di 54 anni italiana di origine bosniaca, molto agitata, che si trovava in strada. Era appena stata letteralmente portata di peso fuori dall’abitazione dal suo compagno, di 51 anni, vicentino.

La donna ha raccontato agli agenti che il suo compagno l’aveva buttata fuori di casa di peso per gelosia. Era sporca di uova e frutta perché l’uomo, durante uno scatto d’ira, aveva iniziato a scagliarle addosso alimenti.

Non riusciva a rientrare nell’abitazione per recuperare i suoi effetti personali. Gli agenti hanno provato a suonare il campanello, ma l’uomo non ha aperto. Sono stati costretti quindi ad accompagnare la donna in questura in attesa che il figlio venisse a prenderla. Ora la donna si riserva di fare denuncia ed ha chiesto le cure del pronto soccorso.