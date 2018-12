Ladri all’Osteria Quattro Gatti: via 2000 euro dal registratore di cassa

Cospicuo furto nella notte fra martedì e mercoledì all’Osteria Quattro Gatti della catena Heritage of Italy, in Piazza Pontepandolfo a Vicenza (Zona nuova di Borgo Berga – Tribunale).

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono stati chiamati poco dopo le 7 di ieri mattina da una dipendente 39enne del locale che si è accorta che la porta di ingresso era semplicemente appoggiata e che i catenacci di sicurezza erano stati divelti. Ha poi notato che il registratore di cassa era aperto e privo di denaro. Successivamente è arrivato sul posto un altro dipendente, di 27 anni il quale, di turno nella serata precedente, ha riferito di aver chiuso il locale poco prima delle 23 di martedì e che la cassa presentava un importo di circa 2000 euro in contanti. Sull’episodio sta indagando la Polizia. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona.