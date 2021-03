La situazione covid a Vicenza: stabili i ricoveri, in aumento i contagi – Vuoto il reparto covid di Noventa

Si conferma il trend al rialzo della curva dei contagi nell’Ulss 8 Berica che comprende, lo ricordiamo tutto il Basso, l’Est e l’Ovest Vicentino, oltre al capoluogo. Come è noto gli effetti dell’aumento dei contagi sulle ospedalizzazioni si manifesta dopo qualche giorno come pure il dato sui decessi. Oggi i nuovi positivi sono 117 su 4556 tamponi effettuati. Non siamo ancora di fronte ad un’esplosione di casi paragonabile ai mesi di novembre e dicembre, ma la tendenza è al rialzo. Stabili i ricoveri. Sono 8 le persone in terapia intensiva al San Bortolo.

Svuotato per ora l’ospedale di Noventa, che accoglie le persone in via di guarigione. 60 i pazienti in area medica a Vicenza