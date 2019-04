La Pedemontana Veneta e Colli “vola” verso il successo

La Pedemontana Veneta e Colli consolida sempre più la propria immagine di destinazione, giovane, variegata, che sa offrire proposte ed esperienze turistiche autentiche dalla cultura all’enogastromia, dalla natura alla storia e allo sport.

E’ quanto emerge dai dati, oltremodo lusinghieri, forniti dalla Regione. Risultati non casuali, ma che premiano anni di lavoro continuo e metodico svolto sul territorio dall’OGD.

La Pedemontana Veneta e Colli, infatti, nel confronto tra i flussi turistici ufficiali della Regione Veneto del 2018 rispetto al 2017 registra un aumento a due cifre, del 10,44% per quanto riguarda le presenze turistiche e del 9,66% per quanto riguarda gli arrivi turistici.

Un vero e proprio boom, per la Pedemontana Veneta e Colli, che vede da un lato il consolidamento dell’offerta alberghiera e dall’altro l’aumento del settore complementare (B&B, locazioni turistiche, agriturismi…).

Un successo a cui hanno contribuito l’offerta delle ville storiche, motore di proposte turistiche, l’apertura di cantine con iniziative per i wine lovers nelle aree del Soave, San Bonifacio, Gambellara, di Lonigo e i Colli Berici, dell’Alto vicentino con Breganze e Le manifestazioni Prima del Torcolato e Vespaiolona, lo charme potenziato di nuove strutture alberghiere, lo sviluppo dell’area del Pasubio e delle valli, grazie alla Strada delle 52 Gallerie, al ponte a corde Avis, alla ferrata Anelli delle Anguane, ai percorsi sulla Grande Guerra con la Strada dei Reali d’Inghilterra, quelli ambientali dei Colli Berici e Lungo il Guà, ai cammini della fede Romea Strata e Cammino delle Apparizioni, i grandi eventi come la Fiera di Lonigo e la Rievocazione storica thienese, le mostre, come quella sul pittore Giovanni De Mio e tante altre, tutte di grande richiamo e di traino per l’attività turistica di incoming.

L’ OGD Pedemontana Veneta e Colli è riconosciuta dalla Regione Veneto, ha sede a Thiene ed organizza, gestisce e coordina l’attività turistica di un vasto territorio della provincia di Vicenza e, in parte, della provincia di Verona, che comprende ben 54 comuni della fascia collinare e pedemontana. Si tratta dei comprensori di Schio, Valdagno, Thiene, Malo, Isola Vicentina, Lonigo con i Colli Berici e la zona del Soave con San Bonifacio.

Fanno parte dell’organizzazione enti ed istituzioni come la Camera di Commercio di Vicenza, le

Ascom, la Coldiretti, l’Associazione Artigiani, la Confesercenti, il Gal montagna vicentina, sei Strade del Vino, due Fondazioni, una rete di impresa e singole aziende turistiche.

La Pedemontana Veneta e Colli sviluppa la sua attività di promozione con i marchi d’area Pedemontana Veneta, Colli Berici, Terre del Soave a cui fanno riferimento gli uffici IAT di informazione ed assistenza turistica e gli info point.

In questi giorni è stato accreditato l’ufficio IAT territoriale di Tonezza del Cimone e sono stati convenzionati i primi info point nelle strutture private che faranno riferimento all’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, al Comune di Valdagno e all’Unione montana Alto Astico.

La promozione turistica dell’area si sviluppa sui segmenti di maggiore attrazione che sono il cicloturismo (20 percorsi principali compresi i cammini della fede) e l’escursionismo (soprattutto nell’area del Pasubio e delle Piccole Dolomiti), il turismo culturale (ville venete, borghi, castelli, patrimonio industriale e storico, mostre ed esposizioni) e il turismo enogastronomico (cantine lungo le strade del vino Soave, Arcole, Colli Berici, Gambellara, Lessini Durello, Breganze alla scoperta di prodotti e piatti tipici) soprattutto attraverso il turismo digitale: siti internet, pagine social e sistema DMS della Regione Veneto, che mette la Pedemontana veneta in collegamento con la rete informativa regionale e il portale Veneto.eu.

La Pedemontana Veneta e Colli ha promosso in questi anni un’area che è molto articolata, un vero e proprio itinerario di sorprese, presenziando alle maggiori fiere turistiche nazionali ed internazionali. Nell’ultimo periodo, grazie ai finanziamenti per lo sviluppo del cicloturismo della Provincia di Vicenza e della Camera di Commercio, ha partecipato al TTG di Rimini, al BUY Veneto a Venezia con l’organizzazione diretta di educational tour, alla Fiera di Vienna, alla BIT di Milano, al Bike Experience di Galzignano, al Cosmobike di Verona.