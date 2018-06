Italia’s Got Talent sbarca a Vicenza: si cerca pubblico, Maionchi, Pellegrini, Matano e Bisio in giuria

“Italia’s Got Talent è appena iniziato, l’atmosfera è indescrivibile e hai la possibilità di viverla dal vivo e goderti in anteprima uno spettacolo senza paragoni!”. Con questo lancio Italia’s Got Talent annuncia le prime tappe di Vicenza e di Milano.

“Torniamo a Vicenza, al Teatro Comunale -scrivono- che ci ha già ospitato nelle passate edizioni e poi saremo a Milano, nella splendida cornice del Teatro degli Arcimboldi”. Molta attesa quindi anche per i giudici, volti notissimi dello spettacolo italiano.

“Gli artisti più imprevedibili e scatenati che hanno superato la prima fase di selezione del programma saranno accolti da Lodovica Comello nel suo locus amoenus ovvero “il backstage” per gli addetti ai lavori, e dovranno sbalordire i nostri fantastici 4: Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Il tempo a disposizione è sempre 100 secondi e occorrono almeno tre sì per ottenere un buon risultato.

Cosa combineranno i giudici lo sanno solamente loro: ad Ancona sono riusciti a farsi lanciare le scarpe dal pubblico in sala, ecco le prove. Ci aspettiamo davvero di tutto!”.



Si cerca pubblico

Le Audizioni di #IGT a Vicenza, si terranno al Teatro Comunale, dal 25 al 27 giugno e a Milano, Teatro degli Arcimboldi, dal 2 al 5 luglio.

Per partecipare è necessario scrivere a pubblico.vicenza@italiasgottalent.it per assistere a Vicenza oppure scrivi a pubblico.milano@italiasgottalent.it per venire a trovarci a Milano indicando anche una preferenza tra i giorni di registrazione delle Audizioni.

(La partecipazione -è ben specificato nella pagina web di #IGT è a titolo gratuito. “Scegli la città -scrivono- e inviaci un’e-mail agli indirizzi sopra indicati oppure chiama il numero 02.92.800.555 per prenotare il posto in Teatro. È valido per tutte le tappe di Audizioni di Italia’s Got Talent.

I posti sono limitati quindi non aspettare altro tempo!

Non dimenticare di specificare il tuo nome, cognome, età, città di provenienza e un recapito telefonico. Se vuoi effettuare la prenotazione per un gruppo di persone, ricorda di indicare il numero esatto dei componenti e le loro informazioni. Saranno confermate tutte le richieste fino ad esaurimento posti.

NB: È vietato l’accesso ai minori di 14 anni. I minorenni tra i 14 e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno dei genitori con delega dell’altro, in alternativa da un maggiorenne con delega di entrambi i genitori. In tutti i casi è necessario portare la liberatoria fi

rmata da entrambi i genitori e la fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soggetti coinvolti”.