ITALIA – Bertolaso ricoverato, Borrelli influenzato: niente conferenza stampa

A comunicarlo è l’agenzia Agi. Guido Bertolaso, consulente per l’emergenza coronavirus di Regione Lombardia, chiamato per l’allestimento dell’ospedale in Fiera a Milano, dopo la positività al test, sarebbe stato ricoverato oggi al San Raffaele. Questa mattina, inoltre, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del dipartimento.

A causa di questa lieve indisposizione, fanno sapere da via Vitorchiano, a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza coronavirus delle ore 18 è sospesa. Il dipartimento della Protezione Civile, continuerà a garantire la massima operatività le notizie saranno diffuse attraverso un comunicato stampa, niente diretta televisiva, almeno per oggi.