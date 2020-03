Intensificati i servizi interforze di controllo del centro cittadino

E’ quanto deciso al termine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica conclusosi ieri, 25 marzo.

Alle numerose pattuglie, già operative in tutta la Provincia e che

verificano, quotidianamente, l’osservanza delle vigenti prescrizioni

finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, se ne

aggiungeranno altre della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della

Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Si darà priorità al centro città, già accuratamente monitorato dalle Volanti

della Questura dal Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei

Carabinieri: soprattutto nelle ore serali e notturne, tutti i giorni della

settimana, gli uomini in divisa delle diverse Forze di Polizia, lavoreranno

in sinergia per rafforzare il dispositivo, a firma del Questore Messineo,

messo in campo per l’emergenza sanitaria.

Controlli più stringenti, costanti e continui, consentiranno di scoraggiare

anche i più irresponsabili, oltre che vegliare, con l’impegno e la

professionalità che da sempre contraddistinguono le donne e gli uomini in

divisa, sulla sicurezza della cittadinanza.

“È la prevenzione la chiave di volta per dare concreta attuazione

all’attuale emergenza. Le pattuglie che intensificheranno i controlli nelle

zone del centro cittadino costituiranno, così, un deterrente per coloro che,

abitualmente, sono dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e

che, soprattutto in questo periodo, potrebbero ulteriormente aggravare la

loro posizione ponendo in pericolo la sicurezza delle persone per bene”.

Queste le parole del Questore della Provincia di Vicenza che

nell’occasione, ha inteso rivolgere un messaggio di ringraziamento al

Sindaco Rucco, al Comandante Bianchi, al Colonnello Sciaraffa e al dr.

Parolin, tutti impegnati, quotidianamente, a garantire, con risorse

adeguate, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel capoluogo

berico.