Insospettabile arrestato per spaccio

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno tratto in arresto una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività si è concretizzata nella giornata di ieri, ma è frutto di un attento lavoro di indagine e di controllo del territorio, integrato con una stringente collaborazione tra cittadini e carabinieri, punto di forza nella lotta alla criminalità. Ed infatti, è proprio grazie alle segnalazioni dei privati cittadini che con il loro scrupolo e peraltro spiccato spirito di osservazione, che l’attività preventiva posta in essere dai carabinieri, ottiene concreti risultati. Carlesso Bruno, 56enne di Romano d’Ezzelino, è finito proprio in questa rete cittadini-carabinieri ed è stato arrestato. Ai militari dell’Arma erano giunte voci su una piazza di spaccio nel comune di Romano d’Ezzelino e le attività già poste in essere per individuare i responsabili, trovavano conferme. Non è passato molto tempo dall’inizio delle indagini che gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su quest’uomo incensurato che conduceva una vita al di là di ogni sospetto. Si procedeva comunque ad ottenere riscontri e per questo si eseguiva una perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento e sequestro di 34 grammi di “MARIJUANA”, essiccata e pronta allo spaccio, nr. 2 piante sempre di “MARIJUANA”, già mature e pronte per essere recise e poste in essiccazione e circa kg. 1,3 della medesima sostanze posta in essiccazione. L’uomo, condotto in caserma, dopo gli atti di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.