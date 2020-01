Indagato dai Carabinieri di Bassano per furto d’auto, arrestato a Milano

I carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa, nel corso di un’attività di indagine mirata alla repressione dei reati contro il patrimonio, ha ottenuto un provvedimento di carcerazione a carico di una persona, responsabile del furto di un’auto.

L’indagine è scaturita ai primi di dicembre dello scorso anno, quando in caserma, si è presentata la vittima del furto di auto, avvenuto nel parcheggio interno della struttura per anziani ISACC di Bassano del Grappa. Dal racconto dell’uomo, si capiva che “qualcuno” si era introdotto nella struttura e si era impadronito, dalle tasche della sua giacca, delle chiavi dell’auto e dell’abitazione. Gli inquirenti dell’Arma, si sono messi al lavoro e, dalla visione delle immagini della videosorveglianza, riconoscevano un vecchio cliente: C.A. italiano, autore di numerosi reati contro il patrimonio. Quest’ultimo, giunto nel parcheggio a bordo di una bicicletta anch’essa risultata rubata e riconsegnata poi alla legittima proprietaria, era poi entrato all’interno della casa di riposo e dopo una decina di minuti ne usciva dirigendosi verso una Fiat Stilo, vi saliva a bordo e se ne andava. Tra l’altro, quest’uomo, per compiere questo reato, violava il foglio di Via Obbligatorio dal comune di Bassano, provvedimento che ne impedisce il ritorno fino al 2021. L’Autorità Giudiziaria, d’accordo con le risultanze investigative dei carabinieri di Bassano, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere che veniva poi eseguita dai carabinieri di Assago, che hanno rintracciato il ricercato, in un centro commerciale e l’hanno portato nel carcere di San Vittore a Milano.