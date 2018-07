Incidente in A4 – Roulotte ribaltata, code in direzione Milano

Incidente in Autostrada A4 poco prima di Mezzogiorno all’altezza del casello di Vicenza Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In base alle prime informazioni il conducente di un veicolo avrebbe perso il controllo della roulotte a traino, che si è ribaltata invadendo la carreggiata. Fortunatamente non vi sono feriti ma pesanti disagi al traffico, in via di risoluzione. Sul tratto vicentino di autostrada si sono creati alcuni chilometri di coda in direzione Milano.