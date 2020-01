Incidente di Cornedo: la nota dell’azienda

Nel pomeriggio è stato diffuso un comunicato stampa dell’azienda Crocco spa, congiunto con Pascal Impianti,in merito all’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Cornedo Vicentino, nel quale un operaio 22 enne della Pascal è rimasto gravemente ferito (vedi articolo).

Il primo nostro pensiero va alla persona vittima dell’incidente e alla famiglia a cui Crocco SpA e l’azienda appaltatrice Pascal Impianti esprimono vicinanza.



L’incidente è avvenuto in occasione di una prestazione svoltasi nell’ambito di un contratto d’appalto tra Crocco e Pascal Impianti il cui rapporto di collaborazione è consolidato, come sono consolidate anche le prassi in termini di sicurezza che prevedono il ligio rispetto di quanto previsto dalla legge.



Per Crocco e Pascal Impianti, infatti, la sicurezza delle persone è uno dei cardini del proprio operare e la stessa responsabilità viene richiesta da Crocco alle aziende che prestano servizi all’interno dei propri stabilimenti.



Il contratto di appalto comprende un controllo dell’idoneità professionale dell’azienda fornitrice d’opera e di tutti gli operatori interessati dall’intervento, ivi compresa la regolarità della formazione sulla sicurezza.



Nell’immediatezza del fatto, sono stati ovviamente prestati i primi soccorsi all’infortunato e fornita la documentazione del caso alle autorità competenti.



Le aziende stanno assicurando la completa collaborazione con lo Spisal e le forze dell’ordine al fine di ricostruite le circostanze dell’incidente.