Incidente con droga in auto: ritirata patente a 19enne vicentino

Ritiro della patente di guida per detenzione di stupefacente ad un diciannovenne alla guida di un veicolo. E’ quanto è avvenuto l’8 febbraio alle 8.30 a seguito dell’attività della pattuglia antidegrado intervenuta in viale del Sole per un incidente tra due veicoli. Nel corso del controllo Z.V, cittadino italiano di 19 anni residente ad Arcugnano, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 3,96 grammi di hashish, di cui stava cercando di liberarsi. Il ragazzo è stato accompagnato al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, quindi segnalato alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli è inoltre stata ritirata la patente.