Incendio nella notte: distrutta una casa, salvi gli abitanti (FOTO&VIDEO)

La notte scorsa, poco dopo le 23 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Silvio Pellico a Cornedo Vicentino per un incendio tetto di un’abitazione bifamiliare: nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo delle squadre accorse da Arzignano, Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene con sette mezzi e diciotto operatori, il tetto ventilato dell’abitazione era completamente compromesso dalle fiamme. Una signora anziana residente al piano terra con difficoltà motorie è stata aiutata dal personale a uscire da casa. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme della copertura, evitando l’estensione del rogo all’intera abitazione. Grave il bilancio: completamente distrutto dalle fiamme il tetto, danneggiata l’abitazione al primo piano, più danni d’acqua al piano terra. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 4.