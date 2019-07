Incendio di Brendola: finestre chiuse ad Arzignano a titolo precauzionale

Aggiornamenti sull’incendio di Brendola

In relazione all’incendio attualmente in corso in una ditta di vernici di Brendola, a titolo precauzionale si consiglia di CHIUDERE PORTE E FINESTRE e NON SOSTARE ALL’APERTO anche nel territorio comunale di Arzignano. L’amministrazione comunale sta monitorando l’evoluzione dell’evento in stretto contatto con Arpav. Seguiranno ulteriori comunicazioni