In Valchiampo dilaga il contagio: anche amministratori positivi

Il Covid-19 dilaga nella Valle del Chiampo: dopo i provvedimenti presi lo scorso weekend da ben 7 Comuni per limitarne la propagazione, tra cui chiusura di mercati, biblioteche, centri di aggregazione e parco giochi, il coronavirus entra nei municipi locali. Oggi infatti il Sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, assieme ad alcuni componenti della Giunta, per precauzione ha svolto i test rapidi presso un Centro Medico privato di Arzignano. Dal test rapido è risultata la positività al COVID del Sindaco, mentre Masiero, Lovato e Marcigaglia sono negativi. Dal Lago è negativa ma in isolamento, mentre Fracasso si sottoporrà al test a breve. Bevilacqua ora è in isolamento secondo le procedure ULSS. In queste ore sono in fase di test tutti collaboratori comunali che hanno avuto contatti stretti. In base agli esiti si valuterà se attivare procedure speciali di sanificazione del comune. A Chiampo invece sono risultati positivi due assessori: Filippo Negro e Sara Mettifogo. Negro riferisce di avere i sintomi tipici di un’influenza ed è in via di miglioramento, mentre Mettifogo è asintomatica e riferisce di aver avuto solo qualche linea di febbre e un lieve raffreddore. Il maggior problema attualmente in ValChiampo, riferiscono molti lettori allarmati, sono i rallentamenti nei tamponi e i ritardi negli esiti, sia per chi ha i sintomi sia per chi, dopo le procedure, è negativizzato e attende l’ultimo tampone per tornare a svolgere le proprie attività.

Il messaggio ai cittadini di Alessia Bevilacqua:

“Cari cittadini, con dispiacere questa mattina ho saputo della mia positività al Covid, e nell’ottica della totale trasparenza ho deciso di condividere subito con voi questa notizia.

Per quanto io sia stata attenta nell’uso della mascherina e dei protocolli il virus è insidioso e chiunque può prenderlo.

Gestiremo il mio isolamento con massima attenzione, come richiesto dalle procedure sanitarie.

Continuerò comunque a dirigere il comune in modalità online e telefonica.

Per fortuna ho una squadra di persone preparate e tecnologiche, e quindi queste modalità di connessione digitale con il mio team sono già operative e collaudate da anni.

Infine voglio mandare un ulteriore messaggio ai cittadini: il virus è insidioso, Vi invito tutti alla massima prudenza.”