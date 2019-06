Il sindaco ha ricevuto in visita Richard Powers, premio Pulitzer 2019 per la Narrativa

Oggi il sindaco Francesco Rucco ha ricevuto a Palazzo Trissino Richard Powers, premio Pulitzer 2019 per la Narrativa, accompagnato da Giancarlo Marinelli, direttore artistico del 72° ciclo degli Spettacoli Classici, in programma al Teatro Olimpico dal 19 settembre al 27 ottobre.

Questa mattina Powers è stato accolto all’Accademia Olimpica dal presidente Gaetano Thiene, da Chiara Visentin, presidente del consiglio di amministrazione della Biblioteca Bertoliana, da Maria Elisa Avagnina e da Cesare Galla dell’Accademia Olimpica; ha visitato, quindi, il monumento palladiano.

Classe 1957, statunitense, Richard Powers è autore di dodici romanzi. Laureato in letteratura, ha lavorato molti anni come programmatore prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Ha ricevuto numerosi premi tra cui il MacArthur Fellowship e il National Book Award. Il suo ultimo libro è “Il sussurro del mondo” (in originale The Overstory), pubblicato da La Nave di Teseo, con il quale ha vinto il Pulitzer 2019.