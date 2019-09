Il saluto di Rucco agli studenti di tutta la Provincia

Cari studenti vicentini,

l’inizio del nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di aspettative. Dopo la pausa estiva ci si rimette in moto, pronti non solo ad affrontare scoperte entusiasmanti, ma anche a coltivare amicizie consolidate e ad allacciare nuove relazioni in un ambiente che, per molti mesi, ritorna da essere quasi una seconda casa.

A tutti voi studenti, alle vostre famiglie e a chi opera nel mondo della scuola, all’inizio di questa nuova avventura desidero far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale e provinciale che ho l’onore di rappresentare.

Pur consapevoli che il mondo della scuola è gravato da molti problemi, da parte nostra confermiamo il massimo impegno nel creare le condizioni perché possiate vivere nel migliore dei modi questa esperienza. A partire dalla cura delle strutture scolastiche, che sono costante e prioritario oggetto dei nostri investimenti, fino alla promozione di un’offerta formativa territoriale pensata per assicurare pari opportunità a tutti gli alunni, con proposte che spaziano dallo sport alla cultura, dall’ambiente al benessere, dalle relazioni sociali ai linguaggi espressivi.

Quello della scuola è un tempo ricco dal punto di vista formativo e soprattutto umano. Ed è per questo che ne conserverete memoria per tutta la vita.

A tutti voi gli auguri di un buon inizio.