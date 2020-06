Il pianista fuori posto domani in piazza dei Signori

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:



Il pianista fuori posto sarà ospite in piazza dei Signori sabato 6 giugno dalle 18 alle 20. Paolo Zanarella, il musicista che con il suo pianoforte a coda regala emozioni tra i palazzi e le piazze delle città, sarà protagonista del primo evento musicale a Vicenza dopo l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura. “Desideriamo che la città possa vivere l’esecuzione al pianoforte del musicista che sa incantare le piazze anche con la sua colloquialità – spiega l’assessore Simona Siotto -. Sabato le note del suo pianoforte risuoneranno nel cuore del centro storico; a poco a poco anche Vicenza tenta di ritornare alla normalità dopo l’emergenza sanitaria”.L’appuntamento è aperto a tutti (non sono previsti posti a sedere). Il pubblico potrà ascoltare il pianista fuori posto rispettando la distanza interpersonale di un metro e, in caso di assembramenti, indossando la mascherina.

www.ilpianiastafuoriposto.it