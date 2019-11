Il Natale solidale di OTB Foundation a Vicenza

In occasione del Natale OTB Foundation promuove un’iniziativa di solidarietà e raccoglie fondi a sostegno di progetti dedicati all’infanzia.

La Fondazione del gruppo OTB, da sempre sensibile a tematiche legate all’ambito dei bambini in difficoltà e operativa su questo tema sia nel nostro territorio sia nel mondo, ha deciso di attivarsi promuovendo un’iniziativa natalizia rivolta a tutti e a beneficio dei più piccoli.

Domenica 1 dicembre si terrà un evento di raccolta fondi in cui i cittadini avranno la possibilità di dimostrare la propria solidarietà ritirando un abete di Natale a fronte di una donazione. Dalle ore 8.30 alle ore 19.30 la Fondazione sarà presente in contemporanea a Vicenza in piazza dei Signori (Loggia del Capitaniato) e a Bassano del Grappa in via Angarano (lato Ponte Vecchio).

Tutti i proventi andranno a sostegno dei Reparti di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza e dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

Ogni abete verrà consegnato con una pratica guida di manutenzione e benessere per l’albero che, dopo il periodo festivo, potrà essere restituito da coloro che lo vorranno per attività di piantumazione dell’Altopiano di Asiago.

Venerdì in Loggia del Capitaniato, a presentare l’iniziativa in programma a Vicenza, c’erano l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, la vicepresidente di OTB Foundation Arianna Alessi, Gianluca Belotti, consigliere della sezione 1 Centro storico Confcommercio Vicenza e il dottor Massimo Bellettato, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

“Abbiamo accolto fin da subito la gradita proposta di OTB Foundation che renderà più accogliente la città per le festività natalizie consentendo a cittadini e commercianti di compiere un’azione solidale – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Anche il Comune di Vicenza sostiene l’iniziativa e il suo duplice messaggio: da un lato il ricavato dalla vendita di pini veri sarà devoluto alla pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dall’altro gli alberi che verranno restituiti dopo il Natale saranno trapiantati in Altopiano di Asiago. Stesso destino avrà l’abete vero che svetterà in piazza dei Signori per iniziativa dell’amministrazione comunale: anch’esso andrà in Altopiano”.

“Le scuole dell’infanzia del Comune di Vicenza hanno subito accolto con entusiasmo il progetto e i bambini, aiutati dalle insegnanti, hanno realizzato delle simpatiche decorazioni utilizzando dei tondi di legno. Infatti, i bambini, sviluppando il pensiero critico e la creatività hanno saputo realizzare vere, piccole, opere d’arte, utilizzando “materiale povero” a disposizione nelle scuole. Sarà per loro motivo di soddisfazione vedere le creazioni appese agli alberi collocati davanti ai negozi – ha sottolineato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – Coinvolgere i bambini in un progetto così importante per la città contribuisce inoltre a sviluppare in loro la competenza di cittadinanza consapevole e a creare relazioni con il territorio. La collaborazione tra diversi soggetti si è dimostrata ancora una volta vincente per la realizzazione di un progetto valido. Vogliamo pensare che questo sia solo l’inizio di future collaborazioni”.

“Siamo davvero felici di poter portare per la prima volta a Vicenza questo bellissima iniziativa di raccolta fondi rivolta a tutti, ma dedicata in particolare ai bambini – è intervenuta la vicepresidente di OTB Foundation Arianna Alessi -. Creeremo un villaggio natalizio ricco di attività e tutto ciò che verrà raccolto a Vicenza sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo, a sostegno dei piccoli pazienti. Sempre dai più piccoli arrivano le decorazioni degli abeti che saranno esposti nelle vie del centro nei prossimi giorni, e per questo la nostra Fondazione è davvero grata alle scuole materne della città che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. La cosa più bella è stata la pronta reazione che sin da subito abbiamo riscontrato attorno a questo progetto: Il Comune, l’Associazione dei Commercianti di Vicenza e molti altri si sono attivati per aderire in modo tangibile a questo momento di solidarietà”.

“Questa iniziativa è stata accolta con grande favore dai titolari di negozi e pubblici esercizi del centro storico di Vicenza, che hanno deciso di acquistare 100 abeti solidali per esporli nelle loro attività – ha spiegato Gianluca Belotti, consigliere della sezione 1 Centro storico Confcommercio Vicenza -. I commercianti diventano dunque i primi testimonial di questo importante progetto, che ci permette una volta di più di sottolineare anche la valenza sociale del nostro lavoro nelle città e nei quartieri. Ringrazio OTB Foundation per aver deciso di condividere con noi l’idea di dare, in questo Natale, un’attenzione particolare all’attività del Reparto Pediatria del nostro ospedale cittadino e di averlo voluto fare comunicando anche un messaggio di sostenibilità, grazie alla distribuzione di alberi veri che potranno poi tornare in natura in Altopiano di Asiago”.

Per Vicenza l’evento è organizzato in collaborazione con il Comune e la Sezione Territoriale 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, che hanno coinvolto negozi e pubblici esercizi del cuore cittadino. Con lo stesso interesse l’iniziativa è stata accolta anche a Bassano del Grappa, con il coinvolgimento, anche qui, del Comune e del locale mandamento Confcommercio. Molti negozi e pubblici esercizi hanno già aderito alla causa: solo nel centro storico di Vicenza sono 100 gli abeti natalizi che verranno esposti in questi giorni per sensibilizzare all’iniziativa. Ogni albero sarà addobbato con decorazioni realizzate dagli alunni di alcune scuole dell’infanzia delle rispettive città, per un progetto che mette al centro i bambini fin dall’inizio.

Il villaggio di OTB Foundation oltre alla proposta degli abeti natalizi, sarà corredato da diverse attività di intrattenimento dedicate ai più piccoli ma anche ai più grandi. Infine, in un’ottica di sostenibilità ambientale, la Fondazione fornisce la possibilità ai donatori di portare con sé il vecchio albero di plastica per ricevere ulteriori sorprese.

OTB Foundation nasce nel 2008 come organizzazione no-profit del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni, Amiri, Viktor&Rolf, Staff International, Brave Kid) creata con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione.