IL GRAFFIO- Vicenza a Roma per la TAV: o ci penserà la Madonna di Monte Berico?

Tav e Vicenza, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Questo il taglio netto che daremmo ad una storia nata, male, e poi cresciuta tra mille incertezze e forse, poca volontà di incidere in modo deciso per dare alla città un progetto compatibile tra impatto ambientale e esigenze economiche.

Il vero incubo della Tav Milano-Venezia si chiama infatti Vicenza, una querelle che si trascina da trent’anni e che sembrava risolta dopo l’accordo approvato dall’ex sindaco Variati con Rfi. Il vecchio progetto della stazione interrata a Vicenza bocciato dal consiglio comunale è stato invece rilanciato dalla nuova giunta di centrodestra, con il sindaco Francesco Rucco che ha chiesto di aprire il negoziato con Toninelli.

Contro l’ennesimo stop aveva tuonato il Pd che in consiglio regionale ha presentato una mozione in cui ha chisto alla giunta Zaia di riconfermare tutti gli accordi firmati, quelli per cui il progetto approvato dal Cipe nel 2006 per la tratta Montebello-Vicenza non prevede l’attraversamento in galleria della città ma un passaggio in superficie, per ridurre i costi di realizzazione. Lo studio di fattibilità era stato approvato dal comune di Vicenza e dalla Regione Veneto il 21 genanio 2015.

Giovedì prossimo il sindaco Rucco e l’ assessore alla Mobilità Claudio Cicero incontreranno a Roma l’AD di Ferrovie: un incontro utile a capire le vere intenzioni sulla tratta di Vicenza ed anche i tempi e cosa ci sia di eventualmente modificabile rispetto all’esistente del 2006. Di fatto si lamenta ad esempio Cicero, non esiste un progetto, quello di Variati è un mezzo progetto che da Montebello si ferma alle scalette di Monte Berico. Ed il resto? Che ne sarà del “seguito”? Per ora solo fumo è la sentenza dell’assessore.

A meno che, l’unica strada rimasta sia proprio quella di inerpicarsi verso Monte Berico e chiedere grazia ed illuminazione alla Madonna: di questi tempi non è mai sbagliato votarsi ai Santi…