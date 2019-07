Il giovane rumeno che ha speronato l’auto ha confessato. “Meglio se morivo io”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Fondamentale nell’intercettare il giovane rumeno che avrebbe speronato l’auto dei cinque ragazzi in via Adriatica a Jesolo (quattro di loro sono morti dopo che l’auto è finita fuoristrada in un canale) è stata la testimonianza di una donna che aveva segnalato ai carabinieri una golf che procedeva eseguendo sorpassi azzardati. La donna aveva fornito il numero di targa. La stessa donna è poi passata sul posto dell’incidente, confermando auto e targa.

Anche la ragazza, unica sopravvissuta, ha riferito che l’auto sulla quale si trovava è stata speronata.

Il 26enne rumeno poi fermato ha confessato di averli speronati e di non essersene accorto. Nel suo sangue sarebbero stati rilevati livelli di alcool superiori al limite. Carabinieri e vigili urbani si sono recati presso la sua bitazione verso le 8 di mattina di ieri: fuori vi era l’auto parcheggiata che presentava delle ammaccature ritenute compatibili con l’incidente. Avrebbe anche riferito, secondo quanto scrive il Gazzettino “meglio se morivo io”