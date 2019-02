Il diario del giovane soldato Gloria sul Novegno

E’ stata presentata venerdì scorso la pubblicazione “a Vent’anni sul Novegno – diario di Roberto Gloria: soldato, studente e musicista” realizzata dal Comune di Schio per gli studenti di terza media delle scuole cittadine. La riproduzione dell’originale del manoscritto è stata gentilmente concessa dall”Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Schio attraverso Adalgisa Agostini figlia di Ludovico per molti anni presidente della sezione di Schio e sindaco dell’ex Comune di Tretto, Roberto Gloria, ventenne padovano si trovò in servizio sul Novegno tra il 1917 e il 1918. Nel suo diario il giovane che aveva interessi culturali e suonava diversi strumenti musicali, descrive il quotidiano delle sue giornate, lasciando trasparire sentimenti, speranze ed emozioni di un ragazzo della sua età. Adotta un cagnolino come compagnia, suona il mandolino alla mensa ufficiali, o l’organo nella chiesa di S. Ulderico, percorre ogni giorno chilometri a piedi per portare lettere ad altri presidi militari, torna a casa per brevi licenze.

Oltre al Sindaco Valter Orsi e all’assessore all’Istruzione Roberto Polga, erano presenti Duilio Lievore presidente della sezione di Schio dell’Associazione Nazionale Combattenti e reduci con Adalgisa Agostini e i rappresentanti degli istituti scolastici cittadini interessati. In questa occasione, l’Associazione ha voluto donare alla Biblioteca di Schio un altro manoscritto, il diario della battaglia del Novegno, una raccolta di appunti e carteggi della 35^ Divisione.

“A volte i grandi eventi vengono immaginati come qualcosa di lontano” ha spiegato Polga “questa invece è una testimonianza di quanto quel grande e drammatico evento che fu la prima guerra mondiale fosse qui a poca distanza, descritto attraverso i luoghi che ci sono familiari”.

La pubblicazione sarà disponibile per chiunque in formato digitale, scaricabile dal sito del Comune.