Il coprifuoco resta alle 22 fino a giugno, la Lega si astiene

Non è servito l’appello delle Regioni e non sono servite le proteste del leader della Lega Matteo Salvini. Il Governo ha approvato il decreto legge di maggio che contiene le misure per il contenimento dei contagi e fa chiarezza sull’ultimo dei nodi irrisolti. Il coprifuoco rimane fino alle 22 almeno fino giugno. La conferma arriva dal premier Draghi. Il Carroccio decide di astenersi.

Si deciderà poi sulla base dell’andamento pandemico. Il 1° giugno dovrebbe essere dato l’ok anche all’accesso al chiuso nei ristoranti. Ma su queste date arriva anche una precisazione di Palazzo Chigi: nel decreto non sono previste date di scadenze del coprifuoco.

E’ confermato il libero spostamento fra le regioni in fascia gialla. Per il passaggio fra regioni arancioni e rosse servirà la certificazione verde (negatività al tampone, guarigione da covid o vaccinazione).

Ristoranti e i bar in zona gialla riaprono all’aperto a pranzo e a cena.